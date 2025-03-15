شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول إعلان أمريكي مفاجئ بشأن القصف العنيف على العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة بدأت، اليوم السبت، تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال المسؤول الامريكي إن الضربات التي أمر بها ترمب في اليمن استهدفت الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيرات.

وفي وقت سابق مساء اليوم السبت، استهدفت أربع غارات جوية مواقع عسكرية باتجاه مطار صنعاء الدولي وحي الجراف، وفقًا سكان محليون.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي أن العاصمة صنعاء تعرضت لما وصفته بـ"عدوان جوي"، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول الخسائر أو الجهات المسؤولة عن الضربات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في اليمن، واعلان الحوثيين في وقت سابق عن استئناف الهجمات ضد السفن الاسرائيلية في البحر الاحمر.