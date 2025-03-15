شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أطعمة تحارب سرطان القولون والمستقيم: ستنقذ حياتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الدكتور فهد الخضيري، المختص في أبحاث المسرطنات، عن مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم وتقليل مخاطر الإصابة به.

وفي منشور عبر حسابه في "إكس"، قدم الخضيري نصائح غذائية هامة حول الأطعمة التي يجب أن تكون جزءًا من النظام الغذائي للحد من هذه المخاطر.

وأوضح الخضيري أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السيليولوز، مثل سيقان وقشور الحبوب، بالإضافة إلى الورقيات، ولب الفاكهة وقشورها، والنباتات الكاملة (وليس العصائر المائية لهذه النباتات) تعتبر من الخيارات الغذائية الفعالة في مكافحة السرطان.

وأشار الخضيري إلى أن السيليولوز، الذي يتوافر بكثرة في هذه الأطعمة، يعد من العناصر المهمة التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد في تحسين عملية الهضم والتقليل من الالتهابات التي قد تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ونوه الخضيري إلى ضرورة الحرص على تناول هذه الأطعمة بشكل منتظم، نظرًا لدورها الكبير في تقليل احتمالات الإصابة بالأمراض السرطانية.

وشدد على أهمية إدراجها في النظام الغذائي اليومي للحفاظ على صحة القولون والمستقيم والوقاية من الأمراض الخطيرة.

وفي النهاية، دعا الدكتور الخضيري إلى اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على هذه الأطعمة المفيدة، بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني، كجزء من استراتيجية شاملة للحفاظ على الصحة والوقاية من السرطان.