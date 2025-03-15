شكرا لقرائتكم خبر عن التمر وسكر الدم.. طريقة تناوله والكمية الموصى بها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لتمر من المحليات الطبيعية الشهيرة، والتي يتم تناولها عادة أثناء الصيام خلال شهر رمضان وكمعزز للطاقة اليومية، وعلى الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السكر بشكل طبيعي، إلا أنه غني أيضًا بالألياف ومضادات الأكسدة والمعادن الأساسية، مما يجعله بديلاً أفضل للسكر المكرر، ولكن هل هو آمنًا؟ هل يمكن للتمر التحكم في سكر الدم؟ وفقا لموقع " indianexpress"، على الرغم من حلاوتها، فإن التمور لها مؤشر جلايسيمي منخفض إلى متوسط (GI) - وهو مقياس لمدى سرعة تحلل الطعام ورفع مستويات السكر في الدم - مما يعني أنها لا تسبب ارتفاعات مفاجئة في نسبة السكر في الدم عند تناولها باعتدال. كما تحتوي على الألياف التي تبطئ عملية الهضم وامتصاص الجلوكوز، وتساعد البوليفينولات في تقليل الالتهابات ودعم وظيفة الأنسولين، كما يساعد المغنيسيوم والبوتاسيوم في تنظيم مستويات السكر في الدم. تتمتع بعض الأصناف بتأثير جلايسيمي أقل من غيرها، مما يجعلها خيارات أفضل لمن يديرون تناولهم للسكر، ضعها دائمًا في الاعتبار عند حساب السعرات الحرارية اليومية وقلّل من تناول الكربوهيدرات أو مصادر السكر الأخرى. حوالي 100 جرام من التمر ينتج حوالي 60 إلى 70 جرامًا من الكربوهيدرات، تحتوي التمرة الواحدة على حوالي 15 جرامًا، وهو ما يعادل 40 إلى 50 سعرًا حراريًا. كيفية تناول التمر تحديد حجم الحصة: تناول 2-3 تمرات لكل وجبة لتجنب الإفراط في تناول السكر. تناوله مع البروتين أو الدهون الصحية: تناول التمر مع المكسرات أو البذور أو الزبادي يساعد على إبطاء امتصاص السكر. دمجه مع الأطعمة الغنية بالألياف: إضافة التمور إلى الشوفان أو الحبوب الكاملة يعزز تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل. تجنب التمور المصنعة: ابتعد عن الأصناف المغطاة بالسكر أو المنقوعة في الشراب؛ واختر التمور المجففة بشكل طبيعي بدلاً من ذلك. يجب تناول التمور في شكلها الطبيعي بين مرحلتي النضج شبه الناضج والمجفف، تحتوي التمور غير المعالجة وغير المعبأة على المزيد من الألياف، حوالي 7 إلى 15 جرامًا لكل 100 جرام. تناولها قبل ممارسة الرياضة عندما تكون مستويات السكر في الدم أثناء الصيام أقل.

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