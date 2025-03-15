شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مخيفة.. 382 حالة إصابة بالحصبة منذ 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنت السلطات الصحية في محافظة تعز تسجيل نحو 400 حالة إصابة بالحصبة وحالتي وفاة مرتبطة بالمرض منذ مطلع العام الجاري. وقال المسؤول في الإعلام الصحي بالمحافظة تيسير السامعي، إن ومنذ مطلع الجاري تم تسجيل 382 حالة إصابة مشتبهة بفيروس الحصبة في تعز، منها 83 حالة مؤكدة مخبرياً. وأضاف، تم الإبلاغ عن حالتي وفاة مرتبطة بالمرض خلال الفترة. والحصبة هو مرض فيروسي حاد ومعدي يصيب الأطفال، ويسبب لهم بعض المضاعفات التي تكون خطيرة في بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة، ومن أعراضه (حمّى وسعال متواصل، زكام، تهيّج في العينين واحمرارهما وأوجاع في الحلق، وطفح جلدية)، ويتم معالجته باللقاح. ويعتبر مرض الحصبة من أكثر الأمراض انتشارا في سن الطفولة بصفه خاصة، ولكنه قد يصيب الكبار أيضاً.

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