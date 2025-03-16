شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الطيران يعاود القصف من جديد ويستهدف هذه المحافظات "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ الطيران الأمريكي مساء اليوم سلسلة غارات على عدة مواقع لقوات صنعاء في محافظتي البيضاء وسط اليمن، وذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت وسائل إعلام تابعة لسلطة صنعاء إن الطيران الأمريكي شن غارات استهدفت أطراف مدينة ذمار، عاصمة المحافظة، واستهدفت كذلك مديرية عنس التابعة لذات المحافظة.

كما ذكرت أن الطيران الأمريكي شن أيضا غارات استهدفت معسكرا لقوات صنعاء في مدينة رداع مركز محافظة البيضاء.

واتسعت دائرة الاستهداف من قبل الطيران الأمريكي ليشمل عددا من المحافظات الخاضعة لسيطرة سلطة صنعاء، حيث كان قد شن سلسلة غارات على مدينة صعدة، فضلا عن استهداف العاصمة صنعاء.