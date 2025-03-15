شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...فتحي بن لزرق يناشد امير قطر(محزن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الصحفي فتحي بن لزرق مناشدة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن انقاذ الطفل مجد ثروت

وقال الصحفي بن لزرق في رسالة عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏لا أعرف أمير دولة قطر، سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ولا أملك أي تواصل مباشر أو غير مباشر معه، ولكنني قررت أن أتوجه إليه بمناشدة إنسانية، أتمنى أن تصله.

وتابع بالقول:

هذه الصورة هي لملاك يمني، طفل يدعى مجد ثروت عبدالله عنبول، يبلغ من العمر عام وخمسة أشهر يعاني من ضمور العضلات الشوكي – النوع الأول، وهو مرض نادر يهدد حياته.

وعلاجه الوحيد هو حقنة "زولجينسما" (Zolgensma) من شركة نوفارتس السويسرية، والتي صُنعت عام 2019، وهي أول علاج جيني لمرض ضمور العضلات الشوكي (SMA).

أطلق اليمنيون حملة تبرعات، ولكن المبلغ المطلوب هو 2 مليون دولار ثمن هذه الحقنة، وظروف اليمنيين حاليًا بالغة الصعوبة.



واختتم بالقول:

أوجه هذه المناشدة الإنسانية إلى حضرة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وأتمنى أن نرى تدخلًا قطريًا كريمًا بهذا الخصوص ينقذ حياة هذا الطفل.

أرجو ممن له صلة بسمو الأمير تميم أن يوصل له نص مناشدتي هذه، وهو فعل سيحفظه له اليمنيون طوال حياتهم وسيسجله التاريخ بأحرف من نور.

