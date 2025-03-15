زينة تتألق في إطلالة جديدة باللون الأسود - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية زينة صورة جديدة عبر حسابها ، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وفستان شيفون أسود وأصفر مغطى بالستراس ، مع ميك آب يبرز جمال ملامحها وشعر منسدل على كتفيها.

فيما يتعلق بمسلسل "العتاولة 2"، شهدت الحلقة 12 تطورًا مثيرًا حيث قامت فيفي عبده بمنع زينة من مقابلة أحمد السقا. الحلقة انطلقت باختطاف أبناء عزمي لابنة حنة وتهديدهم بقتلها إذا لم تغادر منزل عزمي. كما حاولت الحاجة شديدة إقناع حنة بعدم العودة إلى نصار باستخدام قصص كاذبة عنه. في النهاية، فاجأ عزمي حنة بزيارة لتصالحها بعد أن عاقب أبناءه وطردهم من المنزل.

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