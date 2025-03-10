الممثّلة عزّة مجاهد إبنة فيفي عبده تردّ على جدل عملها في الوساطة

ردّت الممثلة عزّة مجاهد على أقوال بعضهم بأنّها تعمل في الفنّ من خلال الواسطة موضحةً أنّ الفنّ ليس فيه “واسطة” خاصّة أنّها دخلت التّمثيل منذ عشرين عامًا وقدّمت أعمالًا كثيرة، فلو كان الأمر بالوساطة لما كانت قدّمت تلك الأعمال.

وتابعت عزّة مجاهد خلال مداخلة هاتفيّة في برنامج “إحنا لبعض” مع الإعلاميّة نهال طايل الذي يعرض عبر فضائيّة صدى البلد قائلة: “الفنّ ما فيهوش واسطة، وأنا لو شغالة بالواسطة كانت الدّنيا هتبقى مختلفة عن اللي أنا فيه دلوقتي، أنا بشتغل ممثّلة منذ عشرين سنة، وما حدش يقدر يفرض ابنه على الجمهور بالعافية أو يخلّي النّاس تحبّه لأنّ القبول من عند الله وحده”.

وأشارت عزة مجاهد إلى أنّ أبناء الفنّانين دائمًا يتعرّضون للظّلم بسبب ما يطلق عليهم عبارة أنّهم “يعملون في الفنّ بالواسطة من أجل آبائهم”، وأشارت إلى أن جميع الأعمال التي كانت تشارك فيها مع والدتها الفنّانة فيفي عبده لم تكن هي من رشّحها بل كان المخرج أو المنتج ولا يستطيع أحد أن يفرض شخصًا على المتابعين بالإجبار.

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وكانت عزّة مجاهد قد أعربت عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور حول دورها في مسلسل “العتاولة” بجزئه الثّاني الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان والذي تشارك فيه أيضًا والدتها فيفي عبده إضافة إلى نخبة من الممثّلين وهو من إنتاج شركة الصّبّاح.