ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً للراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده وابنتها الممثلة عزة مجاهد، من الفئة العمرية نفسها.

وقد ظهر الشبه واضحاً بينهما، خصوصاً في ملامحهما الجميلة، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور.

وكانت فيفي عبده قد فاجأت الجمهور بتصريحات صادمة عن حياتها الشخصية، وقالت: "أنا طالعت من تالتة ابتدائي، وكنت مبعرفش أكتب اسمي واتلخبط. لكن عندي شهادة الحياة، ودي شهادة صعبة ومهمة أوي".

وأكدت فيفي عبده أنها حرصت على تعليم بناتها، وقالت في بودكاست "كلام عائلي: "مع قلة التعليق وفرت التعليم لولادي عزة وهنادي، والحاجات الحلوة اللي اتعلمتها من أمي علمتها لولادي، إزاي يعرفوا يتعاملوا مع الناس ويبقوا محترمين. كل واحد من بناتي اخترت لها أب محترم، ولكن البنتين نفس الطبع".

كانت هذه تفاصيل خبر صور لـ فيفي عبده وإبنتها بنفس الفئة العمرية.. الشبه واضح للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.