أحمد مالك يختتم تصوير "ولاد الشمس" ويشيد بزملائه في العمل

ميرنا وليد - بيروت - أنهى الممثل المصري أحمد مالك تصوير مسلسله الجديد "ولاد الشمس"، الذي لاقى نجاحًا ملحوظًا بعد عرضه في النصف الأول من موسم دراما رمضان 2025، ونشر مالك عبر حسابه، رسالة شكر مؤثرة لصناع المسلسل قائلاً: "أمس انتهينا من التصوير، كانت رحلة طويلة وصعبة، والحمد لله أننا كنا عند حسن ظن الجمهور".



المسلسل نال إعجاب الجمهور والنقاد بفضل الحبكة الدرامية الرائعة والأداء المميز من النجوم، حيث برع الفنان محمود حميدة في تقديم شخصية معقدة لاقت تفاعلاً كبيرًا.

كما وجه مالك الشكر لشقيقه حسن، الذي ساعده في تطوير فكرة العمل، ولفريق العمل، مؤكدًا على أهمية الدور الذي لعبه مهاب طارق في تشكيل شخصيات المسلسل، كما أثنى على دينا كريم لرؤيتها المبدعة. كما وجه شكره الخاص للفنان طه دسوقي الذي وصفه بـ "رفيق الرحلة" ودعمه الكبير طوال العمل.