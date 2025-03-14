ريتا حايك تمارس رياضة التنيس بهذه الطريقة الغريبة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مقطع فيديو عبر حسابها الخاص مقطع فيديو مع متابعيها، ظهرت فيه و هي تمارس رياضة التينس بلوك رياضي قصير إستعرضت من خلاله رشاقتها، إلا أنها كانت ترتدي حذاء ذات كعب عالي باللون الأسود مبرزتاً مهارتها في التحكم أثناء اللعب، و علقت على المنشور بالقول: "هكذا تكون طاقة الكسوف".



و في وقت سابق، أطلت الممثلة اللبنانية ريتا حايك على متابعيها، من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه من داخل الجيم، أثناء أدائها التمارين الرياضية برفع الأثقال، مستعرضةً رشاقة جسمها ولياقتها البدنية، وقد إعتمدت لوكاً رياضياً ضيقاً.

