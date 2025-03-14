شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14-3-2025 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ،كاف يُخطر الأهلي بإقامة لقاء العودة أمام الهلال السوداني في موريتانيا 8 أبريل، ورسميا .. الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر لمدة موسمين، ومحمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود يعلن خضوعه إلى عملية جراحية.

كاف يُخطر الأهلي بإقامة لقاء العودة أمام الهلال السوداني في موريتانيا 8 أبريل

تلقى النادي الأهلي خطاب رسمي من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يُفيد بإقامة مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في موريتانيا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

رسميا .. الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر لمدة موسمين

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسمياً لمدة موسمين.

محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود يعلن خضوعه إلى عملية جراحية

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود خضوعه الى عملية جراحيه خلال الساعات القليلة المقبلة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

اتحاد الكرة يرسل لـ ميكالي قسطين من قيمة الشرط الجزائي

أرسل اتحاد الكرة، القسطين الأول والثاني من قيمة الشرط الجزائي الي روجيريو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفقا للجدولة التي تم الاتفاق عليها مع الخواجة قبل إنهاء العقد بالتراضي.

لجنة تخطيط الأهلي تطلب تقريرا شاملا عن يحيى عطية الله لتحديد مصيره

طلبت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بالتنسيق مع رئيس النادي والمدير الرياضي تقريراً عن حالة المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق يتضمن كل ما يتعلق باللاعب سواء من حيث أرقامه مع الفريق وأدؤاه خلال المباريات.

صبحي وإدريس والعريان يشاركون في اجتماعات الجمعية العمومية لـ«أنوكا» بالجزائر

انطلقت، اليوم الجمعة، اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا»، التي تُقام يومي 14 و15 مارس في الجزائر، بمشاركة وفد مصري رسمي

بيسيرو: كنت أتمني مواجهة الأهلي والفوز عليه داخل الملعب وليس بانسحابه

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن احداث مباراة القمة رقم 130 في الجولة الأولي من الدور الثاني من مسابقة الدوري، وانسحاب الأهلي مما ادي لعدم اقامة المباراة.

الزمالك يجهز مقدم تعاقد زيزو قبل عقد جلسة التجديد

يحرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ولجنة التخطيط علي تجهيز مقدم التعاقد لـ أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول، قبل عقد جلسة التفاوض علي تجديد تعاقده

اتحاد الكرة يكلف علاء نبيل برئاسة بعثة منتخب الشباب فى قطر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تكليف علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد برئاسة بعثة منتخب الشباب فى قطر.