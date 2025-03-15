شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد ينظم رحلة ترفيهية للمنتخب الألمانى للشباب لليد لزيارة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

قام مسئولو الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة خالد فتحى، بتنظيم رحلة ترفيهية لمنتخب الشباب الألماني لكرة اليد وزيارة الأهرامات.

وعبر شباب المنتخب الألمانى عن انبهارهم بالرحلة وأبدوا سعادة غامرة بزيارة منطقة الأهرامات ومصر، خلال برنامجهم وخوضهم ودية أمس مع منتخب الشباب.

تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني للشباب نجح في تحقيق نتيجة كبيرة والفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32-22، في المباراة الودية التي جمعتهما بصالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في بولندا خلال يونيو المقبل.

وقدم المنتخب المصري أداءً مميزًا على مدار اللقاء، حيث فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، ونجح في توسيع الفارق بفضل تألق لاعبيه في الدفاع والهجوم، ليحسم المواجهة لصالحه بفارق 10 أهداف أمام أحد المنتخبات الأوروبية القوية.



المنتخب الألمانى