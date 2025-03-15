شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد خدمات محمد نصر أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يفقد تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، خدمات مدافعه محمد نصر أمام الاتحاد السكندرى، في الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط في الدورى المصرى "دورى nile".

وحصل محمد نصر على كارت أحمر خلال مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش التي انتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف، وسيغيب عن مواجهة الاتحاد القادمة إن لم يكن مباراتين أو أكثر للطرد المباشر.

وحقق الإسماعيلى فوزا صعباً على طلائع الجيش بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط لدورى نايل.

وخطف خالد النبريص هدف الفوز للإسماعيلى فى الدقيقة 86 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش وتعرض محمد نصر لاعب الدراويش للطرد فى الدقيقة "90+4".

بهذه النتيجة يعود الإسماعيلى لطريق الانتصارات بعد غياب 8 مباريات، فى الظهور الأول لتامر مصطفى على رأس القيادة الفنية للدراويش.

ويحتل الإسماعيلى بعد الفوز على طلائع الجيش المركز السادس فى مجموعة مرحلة الهبوط بالدوري برصيد 17 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثانى برصيد 21 نقطة.