شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم المصرى: التتويج بالسوبر أفضل بداية لباقى بطولات الموسم والان مع تفاصيل الخبر

أعرب إبراهيم المصري، الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر على حساب سبورتنج، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى.

وأشار إلى أن مباراة النهائي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن فريق سبورتنج يضم عناصر من أصحاب الخبرات، مؤكدًا أن شخصية الأهلي وراء التتويج باللقب.

وأضاف المصري أن التتويج باللقب المحلي أفضل استعدادًا لباقي بطولات الموسم الحالي.

ووجه المصري الشكر إلى كل من ساند الفريق خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الجميع سيقاتلون من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.