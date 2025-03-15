شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسقط فى فخ التعادل مع وادى دجلة 1 /1 فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع فريق الكرة النسائية بالأهلى في فخ التعادل الإيجابى مع وادى دجلة 1 /1، في المباراة التي أقيمت بيهما اليوم الجمعة على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية ببطولة دورى الكرة النسائية.

تقدم النادى الأهلى عن طريق نادين غازى في الدقيقة 73 من ركلة حرة، وتعادلت نهى لوادى دجلة في الدقيقة 82، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

بهذه النتيجة رفع النادى الأهلى رصيده إلى 52 نقطة بعد التعادل الأول له هذا الموسم، فيما رفع وادى دجلة رصيده إلى48 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: لولو نصر وحبيبة عصام ومنة طارق وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي وشارتي روبن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وسارة كرد ونادين محمد ونور إدريس وجنى محمود وأشرقت عادل وحبيبة عمر وأمل ناصر وسيرين الغطاس.