7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14-3-2025 العديد من الأخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها، رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر لمدة موسمين، ومحمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود يعلن خضوعه إلى عملية جراحية، وكاف يُخطر الأهلي بإقامة لقاء العودة أمام الهلال السوداني في موريتانيا 8 أبريل.

رسميا .. الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر لمدة موسمين

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسمياً لمدة موسمين.

الأهلي يهزم سبورتنج 26-24 ويتوج بسوبر رجال اليد.. صور

توج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلى بلقب سوبر الرجال بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 26-24 انضمام لاعبي الأهلي الدوليين لمنتخبي الشباب والناشئين شهد مران منتخب مصر للشباب والناشئين الذي انطلق منذ قليل بمركز المنتخبات الوطنية انضمام لاعبي الاهلي الدوليين .

كاف يُخطر الأهلي بإقامة لقاء العودة أمام الهلال السوداني في موريتانيا 8 أبريل

تلقى النادي الأهلي خطاب رسمي من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يُفيد بإقامة مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في موريتانيا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود يعلن خضوعه إلى عملية جراحية

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود خضوعه الى عملية جراحيه خلال الساعات القليلة المقبلة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

اتحاد الكرة يرسل لـ ميكالي قسطين من قيمة الشرط الجزائي

أرسل اتحاد الكرة، القسطين الأول والثاني من قيمة الشرط الجزائي الي روجيريو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفقا للجدولة التي تم الاتفاق عليها مع الخواجة قبل إنهاء العقد بالتراضي.

الزمالك يجهز مقدم تعاقد زيزو قبل عقد جلسة التجديد

يحرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ولجنة التخطيط علي تجهيز مقدم التعاقد لـ أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول، قبل عقد جلسة التفاوض علي تجديد تعاقده