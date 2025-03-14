شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد اجتماع الجمعية العامة لــ"الأنوكا" بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع الجمعية العامة لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا، والتي تقام فعالياته على مدار يومي يومي (14، 15) مارس 2025 بالمركز الدولي للمؤتمرات، بالجزائر، بحضور السيد/ مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، ومندوبي الدولة الأفريقية الأعضاء بالاتحاد.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، حرص الدولة المصرية على دعم الجهود الأفريقية في المجال الرياضي، وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في "الأنوكا" بما يسهم في تطوير الرياضة الأفريقية على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن مصر تعمل مع شركائها في الاتحاد الأفريقي واللجان الأولمبية الوطنية على توفير برامج إعداد وتأهيل للرياضيين داخل القارة الإفريقية، لضمان مشاركتهم القوية في البطولات الدولية، خاصةً الألعاب الأولمبية.

وأشار أشرف صبحي إلى ضرورة التركيز على الاستثمار في البنية التحتية الرياضية، وتطوير المنشآت والمرافق الرياضية، بما يسهم في خلق بيئة داعمة لمواهب الشباب الأفريقي، ويعزز من فرص استضافة القارة للبطولات الكبرى، موضحاً أن التعاون مع المنظمات الرياضية العالمية أمر ضروري لتعزيز مكانة الرياضة الأفريقية، والسعي إلى تحقيق شراكات استراتيجية مع الهيئات الدولية لدعم برامج التنمية الرياضية في القارة.

وثمن وزير الرياضة جهود "الأنوكا" والتي تُعد أكبر كيان رياضي يجمع اللجان الأولمبية الوطنية في أفريقيا، وتهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء للنهوض بالرياضة الأولمبية في القارة.

وفي ختام كلمته، شدد "صبحي" على أن مصر ستظل داعماً رئيسياً لكافة الجهود الرامية إلى تطوير الرياضة الأفريقية، معرباً عن تقديره للدور الذي يقوم به اتحاد "الأنوكا" في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لتحقيق نهضة رياضية شاملة في أفريقيا.



أشرف صبحي



فعاليات اجتماع الانوكا



وزير الرياضة في اجتماع الانوكا