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السعودية | البديوي: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون تؤدي دورًا مهمًّا في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك

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  • السعودية | البديوي: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون تؤدي دورًا مهمًّا في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك 1/2
  • السعودية | البديوي: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون تؤدي دورًا مهمًّا في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نوّه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بالدور المهم لوسائل الإعلام بدول مجلس التعاون في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك.

وأشاد معاليه -خلال لقائه أمس عددًا من الإعلاميين في الرياض- بدور وسائل الإعلام في إيصال الرسائل الخليجية الهادفة إلى دعم السلام والاستقرار، وإبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها دول المجلس على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال تغطياتهم الإعلامية المميزة, مبينًا أن دول مجلس التعاون شهدت قفزات كبيرة في الإبداع والتطوير الإعلامي ومواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الإعلام، بفضل ما توليه دول الخليج من اهتمام ورعاية بالجانب الإعلامي.

واستمع معاليه إلى وجهات نظر الإعلاميين وأفكارهم ومبادراتهم الهادفة إلى تعزيز وتطوير العمل الإعلامي الخليجي المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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