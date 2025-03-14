السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 600 سلة غذائية في إقليم طاوا بجمهورية النيجر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 600 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في إقليم طاوا بجمهورية النيجر، استفاد منها 4.200 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية النيجر للعام 1446هـ.

الجدير بالذكر أن مشروع “إطعام” بمرحلته الرابعة يستهدف توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و 64 ألف ريال.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم والتخفيف من معاناتهم.

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