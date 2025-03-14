شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: كسوف جزئي للشمس نهاية رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقعت الجمعية الفلكية بجدة أن يحدث كسوف جزئي للشمس في نهاية شهر رمضان إلا أنه لن يكون مشاهدًا في المملكة.

وكانت الجمعية قد توقعت أن تشهد الكرة الأرضية غدا الجمعة، خسوفًا كليًا للقمر، وهو الأول من خسوفين خلال هذا العام.

وأضافت الجمعية أن خسوف القمر سيحدث بكامل مراحله بين الساعة 06:57 صباحًا و01:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه خلال هذا الخسوف سيكون القمر على بُعد ثلاثة أيام فقط من وصوله إلى الأوج، وهي أبعد نقطة له عن الأرض خلال الشهر وهذا سيجعل حجمه الظاهري عند الذروة العظمى أصغر إلى حدّ ما، حيث سيكون أقل بنسبة 5.2% من المتوسط.

ونوهت بأن مرحلة الخسوف الجزئي ومع بداية دخول القمر إلى منطقة ظل الأرض سيظهر ظل الأرض المقوس على سطح القمر وهذه الظاهرة تُعد إحدى الطرق القديمة التي استُخدمت لإثبات كروية الأرض.