شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. تنافس شبابي عبر "الفود ترك" لتقديم أشهى المأكولات الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية