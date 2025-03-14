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شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. تنافس شبابي عبر "الفود ترك" لتقديم أشهى المأكولات الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتنافس عدد من الشباب والفتيات بمحافظة جدة من خلال عربات "الفود ترك" على عرض أشهى الأطباق الرمضانية والمشروبات قبل موعد الإفطار، التي تلقى رواجًا كبيرًا من المتسوقين، في تقليد رمضاني يتم الاستعداد له قبل حلول أيام الشهر الفضيل.
وتُختار أصناف المأكولات والأطباق التي ستُقدم في عربات الفود رك، بحسب طلب المتسوقين ورغباتهم وأذواقهم المختلفة، وعادة ما يكون تجهيزها في المنزل أو طهيها مباشرة باحترافية وسرعة من الشباب والفتيات، مما زاد من إقبال المتسوقين الذين اعتادوا على شراء المأكولات الرمضانية الشعبية بصورة يومية.
وأكد عدد من الشباب والفتيات, أن شغفهم للمنافسة في مجال عربات "الفود ترك"، كان الحافز الرئيسي لخوض غمار تقديم المأكولات والأطعمة، إلى جانب الثقة الكبيرة من أفراد المجتمع بمنتجاتهم، عادين مثل هذه المشروعات الصغيرة وسيلة لزيادة الدخل ودافعًا لهم لتطوير قدراتهم مستقبلًا والمنافسة في هذا المجال.
يُذكر أن أمانة محافظة جدة أطلقت مبادرة "بسطة خير السعودية"، لتمكين الفئات من الباعة الجائلين، حتى 30 رمضان، لمزاولة البيع في مختلف الأنشطة؛ بهدف تحقيق أثر مجتمعي واسع النطاق في المملكة.
وتُختار أصناف المأكولات والأطباق التي ستُقدم في عربات الفود رك، بحسب طلب المتسوقين ورغباتهم وأذواقهم المختلفة، وعادة ما يكون تجهيزها في المنزل أو طهيها مباشرة باحترافية وسرعة من الشباب والفتيات، مما زاد من إقبال المتسوقين الذين اعتادوا على شراء المأكولات الرمضانية الشعبية بصورة يومية.
أطباق متنوعةوتتنوع الأطباق المعروضة في العربات التي يتم التركيز فيها على الأكثر طلبًا وذات نكهة رمضانية، مثل القطائف، والكنافة، والبسبوسة، والمكرونة، إضافة إلى أنواع من المشروبات التي تشتهر في شهر رمضان ومنها السوبيا وقمر الدين، إلى جانب قائمة كبيرة تضم عددًا من الأطباق التي تكون لها شعبية في ليالي الشهر الكريم.
وأكد عدد من الشباب والفتيات, أن شغفهم للمنافسة في مجال عربات "الفود ترك"، كان الحافز الرئيسي لخوض غمار تقديم المأكولات والأطعمة، إلى جانب الثقة الكبيرة من أفراد المجتمع بمنتجاتهم، عادين مثل هذه المشروعات الصغيرة وسيلة لزيادة الدخل ودافعًا لهم لتطوير قدراتهم مستقبلًا والمنافسة في هذا المجال.
يُذكر أن أمانة محافظة جدة أطلقت مبادرة "بسطة خير السعودية"، لتمكين الفئات من الباعة الجائلين، حتى 30 رمضان، لمزاولة البيع في مختلف الأنشطة؛ بهدف تحقيق أثر مجتمعي واسع النطاق في المملكة.