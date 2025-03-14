أبطال الكونكاكاف: البديل ميسي وسواريس يقودان إنتر ميامي إلى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - كينغستون : قاد البديل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريس فريقهما إنتر ميامي الأميركي لتجديد فوزه على مضيفه كافاليير الجامايكي بالنتيجة ذاتها 2 0 في إياب ثمن نهائي مسابقة كأس أبطال الكونكاكاف لكرة القدم، وبلوغ الدور ربع النهائي.

وبدأ ميسي (37 عاما) الغائب عن صفوف فريقه في المباريات الثلاث الأخيرة، اللقاء من على مقاعد البدلاء قبل أن يزجّ به مواطنه المدرب خافيير ماسشيرانو في الدقيقة 53 لارضاء جماهير ملعب "ناسيونال ستاديوم" التي احتشدت لرؤية بطل مونديال قطر 2022 يلعب للمرة الاولى على الأراضي الجامايكية.

ولم يخيب ميسي آمال عشاق الكرة المستديرة، إذ سجل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما انسل خلف الدفاع وتابع تمريرة البديل الآخر الشاب سانتياغو موراليس في الشباك.

ومنح سواريس التقدم لإنتر ميامي من ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعد خطأ من كريستوفر أينسورث على الأرجنتيني تاديو أليندي داخل المنطقة المحرمة.

وتعرض إنتر ميامي لضربة معنوية باصابة لاعب الوسط دافيد رويس من هندوراس ليغادر الملعب ويحلّ بنجامان كريماسي بدلا منه.

وضرب ميسي ورفاقه موعدا في ربع النهائي مع لوس أنجليس أف سي في مواجهة أميركية النكهة.

أثنى ماسشيرانو على ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات "شعر بأنه في حالة جيدة للغاية، سجل هدفا، وشاهده الجمهور الجامايكي، لذا كانت ليلة رائعة للجميع".

بالنسبة لمدرب والمدير الفني لكافاليير رودوف سبيد الذي ساعد النادي على تطوير سياسة اكتشاف المواهب الشابة، كانت ليلة لا تُنسى على الرغم من النتيجة.

قال رودوف الباغ 63 عاما "كان الجو حماسيا للغاية. توافد الناس إلى هنا لمشاهدة ميسي في أي شكل من الأشكال. عندما دخل الملعب، أجريت بعض التغييرات لتهدئة الجميع. لكنني كنت أعلم أن هذا التأثير سيحدث".