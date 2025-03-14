السفراء المعينون حديثا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشرف بأداء القسم أمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في مكتبه بقصر السلام بجدة، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى الجمهورية الهيلينية (اليونان) علي بن عبدالرحمن بن يوسف، والسفير المعين لدى جمهورية الأرجنتين حاتم بن غرم الله الغامدي، والسفير المعين لدى الاتحاد السويسري عبدالرحمن بن أركان الداود، والسفير المعين لدى جمهورية القمر المتحدة محمد بن غرامه الشمراني، والسفير المعين لدى جمهورية المالديف يحيى بن حسن القحطاني، والسفير المعين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية سلطان بن علي المزيني، والسفير المعين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عبدالله بن ظافر بن عبيه، والسفير المعين لدى جمهورية موزمبيق أحمد بن محمد الوهيب، والسفير المعين لدى الولايات المتحدة المكسيكية فهد بن علي المناور، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص). حضر أداء القسم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.



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