أصيبت به ليلى في مسلسل كامل العدد..طبيب يكشف نوع سرطان يظهر إيجابية اختبار الحمل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تصدرت الحلقة السابقة، من مسلسل كامل العدد 3، محركات البحث بعدما تعرضت «ليلى» دينا الشربيني لموقف صعب، أظهر ضعفها أمام أسرتها، إذ قامت في البداية بإجراء اختبار الحمل الذي أثبت إيجابيته، ما وضعها في دائرة الانتقادات ممن حولها، قبل أن يكشف لها الطبيب إنها ليست حامل من الأساس وإن النتيجة مرتبطة بإصابتها بالسرطان، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة والذهول، وتحديدًا أبنائها الذين انتابتهم حالة من الانهيار والبكاء.

نوع من السرطان يظهر في اختبار الحمل إيجابي

ومع انتهاء الحلقة الماضية من مسلسل كامل العدد، تحدث العديد من علاقة الإصابة بالسرطان بإيجابية اختبار الحمل، وما علاقة الأمرين معًا، وهو ما أجاب عنه الدكتور خالد محمد عبدالوهاب، استشاري جراحات الأورام، لـ«الوطن».

وأكد الطبيب إنه في المراحل المبكرة من الحمل، يزيد هرمون hCG لدى المرأة، والذي يعطي نتيجة إيجابية، وقد يحدث ارتفاع في مستوى هرمون hCG أحيانًا لدى المرأة التي تعاني من سرطان المبيض، حينها تظهر نتيجة إيجابية لاختبار الحمل المنزلي.

وأشار الطبيب، إلى إن اختبار الحمل المنزلي ليس وسيلة صحيحة أو موثوقةً لتشخيص سرطان المبيض، خاصة وإن حالات ظهور نتيجة إيجابية بسبب سرطان المبيض، مقارنة بالحمل الفعلي، ضئيلة وذلك لأن بعض النساء اللواتي يخشين الإصابة بسرطان المبيض، تستخدم أدوات اختبار الحمل المنزلي معتقدات أن النتيجة الإيجابية قد تُشخّص إصابتهن بالمرض.

موضحًا إن الطريقة الوحيدة للكشف الدقيق عن سرطان المبيض هي إجراء فحوصاتٍ دقيقة، تشمل، الفحص السريري، وفحص الدم لعلامات الورم مثل CA125، وأشعة الموجات فوق الصوتية.

الجدير بالذكر إنه على عكس سرطان عنق الرحم والأمعاء والثدي، لا توجد حتى الآن طريقة موثوقة وفعالة لفحص سرطان المبيض.