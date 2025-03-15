الامارات | «الشارقة القرائي للطفل».. 12 يوماً من الفن والمسرح والترفيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للكتاب موعد انطلاق الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي ستُقام خلال الفترة من 23 أبريل حتى 4 مايو المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، حيث يقدم المهرجان مجموعة واسعة من الإصدارات الجديدة المخصصة للأطفال واليافعين، إلى جانب برنامج حافل بالفعاليات التفاعلية، والعروض المسرحية والفنية، والأنشطة التثقيفية والترفيهية التي تستمر على مدار 12 يوماً.

ويحفل المهرجان هذا العام بسلسلة من ورش العمل التفاعلية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، بهدف تطوير مهارات الأطفال واليافعين، وتنمية مواهبهم الإبداعية، وتوسيع آفاقهم الفكرية والمعرفية. كما يستضيف مجموعة من الكتاب والرسامين والناشرين المتخصصين في أدب الطفل، الذين يشاركون في جلسات نقاشية وقرائية، وحفلات توقيع الكتب، ضمن برنامج ثقافي وفني متكامل، يعزز التواصل بين القرّاء والمبدعين.

ويشهد المهرجان تكريم الفائزين بعدد من الجوائز الأدبية والفنية المتعلقة بأدب الأطفال، من بينها «جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل»، و«جائزة الشارقة لكتاب الطفل»، و«جائزة الشارقة للكتاب الصوتي»، و«جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية»، التي تحتفي بالمواهب المتميزة في مجال أدب الطفل، وتكرّم الكتّاب والرسامين والناشرين المبدعين الذين يسهمون في الارتقاء بهذا المجال.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، «تؤمن الشارقة أن الكتاب هو العنصر الفاعل في تكوين الطفل وتطوير إبداعه، وبأن المعرفة هي حجر الأساس في بناء جيل قادر على استشراف المستقبل. ومن هذا الإيمان الراسخ، يأتي اهتمام الإمارة المستمر بالطفل وثقافته، عبر مبادرات ومشاريع رائدة تعلي من شأن القراءة والمعرفة».

بدورها، قالت المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، خولة المجيني: «يركز مهرجان الشارقة القرائي للطفل على تقديم فعاليات وورش عمل مصممة بعناية لتلبية احتياجات الأطفال واليافعين، حيث تجمع بين التعلم والترفيه في بيئة تفاعلية تشجع على الاكتشاف وتنمية المهارات. وتعتمد على تنوع الأنشطة، بدءاً من الورش الإبداعية التي تعزز مهارات الكتابة والرسم، وصولاً إلى العروض المسرحية والتجارب العلمية التي تفتح آفاقاً جديدة أمام الأطفال للتعلم. كما يتيح المهرجان فرصة للناشرين والكتّاب والمبدعين لالتقاء الجمهور».

أحمد العامري:

. تؤمن الشارقة بأن الكتاب هو العنصر الفاعل في تكوين الطفل وتطوير إبداعه.