موجة حارة تضرب البلاد.. 5 فئات تتعرض للخطر بسبب الصيام 

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشهد رمضان هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إثر موجة حارة، ما يشكل تحديًا إضافيًا للصائمين، خاصة مرضى الأمراض المزمنة، ومع طول الفترة بين السحور والإفطار، يواجه هؤلاء المرضى مخاطر فقدان السوائل، انخفاض ضغط الدم، وتفاقم الأعراض الصحية بسبب التعرض للشمس والصيام لساعات طويلة دون ترطيب كافٍ.

تأثير ارتفاع درجات الحرارة على مرضى الأمراض المزمنة في رمضان

كانت قد أصدرت وزارة الصحة المصرية منشورًا سابقًا على صفحتها الشخصية «فيسبوك»، تحذر فيه من خطورة ارتفاع درجات الحرارة على مرضى الأمراض المزمنة، مؤكدة أن الطقس الحار قد يؤدي إلى تفاقم أعراض مرضى القلب والضغط، كما يزيد من احتمالية التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري.

ونصحت الوزارة المرضى بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتقليل المجهود البدني خلال النهار، وشرب كميات كافية من السوائل بعد الإفطار.

إرشادات صحية للمرضى

وفي هذا السياق قال الدكتور مجدي بدران، عضو جمعية الحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصيام خلال هذه الأيام الحارة قد يشكل خطرًا على بعض الفئات من بينهم:

- كبار السن فتزداد لديهم مخاطر الجفاف نتيجة ضعف قدرة أجسامهم على الاحتفاظ بالماء.

- مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم، قد يؤدي ارتفاع الحرارة إلى اضطراب في سريان الدم وتفاقم الأعراض.

- مرضى السكري، فالصيام قد يؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم، ما قد يسبب هبوطًا حادًا، بسبب فقدان السوائل.

- الأطفال وصغار السن، بسبب عدم اكتمال قدرتهم على تنظيم حرارة الجسم، وقد يكونون أكثر عرضة لضربات الشمس.

- الحوامل والمرضعات، فارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تؤثر على صحة الأم والجنين.

ونصح بضرورة تناول وجبات تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه والخضروات، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة لتقليل تأثير الحرارة.

وشدد بدران، على ضرورة مراقبة الأعراض مثل الدوخة أو التعب الشديد، مؤكدًا أن هذه العلامات قد تشير إلى نقص السوائل في الجسم، مما يستدعي التوقف عن الصيام في بعض الحالات واستشارة الطبيب على الفور.

إجراءات وقائية لتقليل تأثير الحرارة

وأوصى عضو جمعية الحساسية والمناعة، باتباع بعض الإجراءات الوقائية لتقليل تأثير الحرارة على مرضى الأمراض المزمنة من بينها:

- الإكثار من شرب الماء بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة.

- ارتداء ملابس قطنية خفيفة للحفاظ على حرارة الجسم.

- تقليل النشاط البدني العنيف خلال ساعات النهار.

- تناول وجبات متوازنة غنية بالسوائل والألياف لتجنب الجفاف.