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إصابة أربعة أشخاص جراء انفجار استهدف مسجدًا في باكستان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء انفجار استهدف اليوم مسجدًا في مقاطعة “وزيرستان” شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في منبر مسجد “مولانا عبد العزيز” بوزيرستان، وأدى انفجارها إلى إصابة أربعة أشخاص, مبينة أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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