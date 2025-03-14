شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم: عبد المنعم شطة يتحايل على هيديكوتى لرفض الإفطار أمام كمبالا سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

عبدالمنعم شطة، نجم النادى الأهلى السابق، يحكى ذكرياته مع المارد الأحمر فى رمضان ويقول نادرا ما كنا نخوض مباريات فى رمضان خارج ملعبنا ولكن أتذكر مباراة ضد كمبالا سيتى الأوغندى ووقتها هيديكوتى، مدرب النادى الأهلى، منعنا من الصوم لأن المباراة كانت بالنهار وصعبة ولكن هناك بعض اللاعبين كان لديهم إصرار على عدم الإفطار.

يضيف شطة أنه قرر التحايل وأوهمت الجميع أننى أتناول وجبة الغذاء حيث كنت أقوم بقطع الأكل وأقوم بإلقائه أسفل المائدة ورفضت الإفطار تماما وشاركت فى المباراة وأنا صائم، لكن أدائى لم يكن فى أفضل حالاته وخرج اللقاء بالتعادل.

تابع شطة أنه كانت دائمًا ما تصادف مباريات فى الدورى المصرى خلال شهر رمضان المبارك ويجبرنا هيديكوتى على الإفطار وكان يشرف علينا أثناء الغذاء هو والكابتن فؤاد شعبان، لكن للأسف كانت هناك أوقات نضطر للإفطار فيها لأن الأجواء كانت أحيانا صعبة للغاية.