شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان قبل قليل عن وفاة العقيد أحمد السودي في العاصمة صنعاء "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �وفى عقيد بصنعاء بعد معاناة مع المرض في صنعاء اليوم الخميس

وبحسب مصادر فان العقيد أحمد السودي توفى اثر جلطة دماغية مفاجئة

وعرف عن العقيد بانه رجل عصامي ، ووري جثمانه الثرى يومنا هذا في صنعاء بعد حياة حافلة بالعطاء في السلك العسكري .



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