شكرا لقرائتكم خبر عن آبل تتصدر مبيعات الهواتف الصينية رغم القيود الحكومية والان مع التفاصيل

نجحت شركة آبل في إنهاء عام 2023 متصدرة مبيعات الهواتف المحمولة في السوق الصينية، بحصة بلغت 17.3% من إجمالي المبيعات، متفوقة على الشركات المحلية مثل هونور وشاومي. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الشركات الأمريكية في السوق الصينية، إلا أن آبل تمكنت من التكيف مع القيود المفروضة.

تعد السوق الصينية واحدة من أكبر الأسواق العالمية، حيث يتجاوز عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، مما يمنح الشركات فرصة كبيرة للنمو. ومع ذلك، تعاني الشركات الغربية، وخاصة الأمريكية، من صعوبة في تحقيق النجاح بسبب القوانين والعقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية.

تواجه آبل تحديات إضافية تتمثل في القيود الصينية التي تمنع تخزين بيانات المواطنين خارج البلاد. وفي محاولة للتغلب على هذه القيود، تعاونت آبل مع شركة تيليكوم الصينية لاستضافة بيانات مستخدمي آي كلاود داخل الصين، مما أثار تساؤلات حول مدى حماية خصوصية المستخدمين.

رغم تراجع حصتها إلى 15% في نهاية عام 2024، إلا أن آبل لا تزال ضمن أكبر خمس شركات في السوق. ويعزى تراجع المبيعات إلى المنافسة المتزايدة، حيث أصبحت الهواتف القابلة للطي رائجة، وتأخرت آبل في إدخال ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.