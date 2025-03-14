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عدن - ياسمين التهامي - آبل تتصدر مبيعات الهواتف الصينية رغم القيود الحكومية
نجحت شركة آبل في إنهاء عام 2023 متصدرة مبيعات الهواتف المحمولة في السوق الصينية، بحصة بلغت 17.3% من إجمالي المبيعات، متفوقة على الشركات المحلية مثل هونور وشاومي. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الشركات الأمريكية في السوق الصينية، إلا أن آبل تمكنت من التكيف مع القيود المفروضة.
ومع ذلك، تعاني الشركات الغربية، وخاصة الأمريكية، من صعوبة في تحقيق النجاح بسبب القوانين والعقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية.
تواجه آبل تحديات إضافية تتمثل في القيود الصينية التي تمنع تخزين بيانات المواطنين خارج البلاد. وفي محاولة للتغلب على هذه القيود، تعاونت آبل مع شركة تيليكوم الصينية لاستضافة بيانات مستخدمي آي كلاود داخل الصين، مما أثار تساؤلات حول مدى حماية خصوصية المستخدمين.
ويعزى تراجع المبيعات إلى المنافسة المتزايدة، حيث أصبحت الهواتف القابلة للطي رائجة، وتأخرت آبل في إدخال ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.
هذا التعاون قد يساعد الشركة في تعزيز وجودها في السوق الصينية، خصوصًا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المتزايدة.
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