شكرا لقرائتكم خبر عن مدمرة...استشاري قلب يكشف عن أخطر وجبة يتم تناولها على السحور "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من عادة غذائية خاطئة منتشرة على نطاق واسع خلال شهر رمضان، وهي تناول وجبة "بروستد الدجاج" مع صوص الثوم والكاتشب ومشروب غازي كبير الحجم في وجبة السحور.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وصف الدكتور النمر هذه الوجبة بأنها "أسوأ وجبة غير صحية" يمكن تناولها في السحور، موضحًا أن السبب يرجع إلى احتوائها على كميات هائلة من الدهون والملح، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش وارتجاع المريء خلال ساعات الصيام.

الدهون والملح: أشار الدكتور النمر إلى أن بروستد الدجاج المقلي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، بينما يحتوي صوص الثوم والكاتشب على كميات كبيرة من الملح، وكلاهما يساهم في زيادة الشعور بالعطش.

ارتجاع المريء: أوضح أن تناول هذه الوجبة الدسمة في وقت متأخر من الليل يزيد من فرص الإصابة بارتجاع المريء، وهو حالة مرضية تسبب حرقة في الصدر وأعراضًا مزعجة أخرى.

المشروبات الغازية: حذر الدكتور النمر من تناول المشروبات الغازية مع هذه الوجبة، حيث أنها تزيد من الشعور بالانتفاخ والغازات، وتساهم في تفاقم أعراض ارتجاع المريء.

تداعيات صحية خطيرة:

لا تقتصر أضرار هذه الوجبة على زيادة العطش وارتجاع المريء فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية أخرى على المدى الطويل، مثل ارتفاع ضغط الدم، وزيادة مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الوزن.

يُعد تناول الأطعمة المقلية والدسمة بشكل متكرر عاملًا خطرًا للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تُعد من أكثر الأمراض شيوعًا في العالم.

نصائح بديلة:

ينصح الدكتور النمر بتناول وجبات سحور صحية ومتوازنة، تحتوي على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

يُفضل تجنب الأطعمة المقلية والدسمة، والتقليل من تناول الملح والسكريات والمشروبات الغازية.

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لترطيب الجسم وتجنب العطش خلال ساعات الصيام.