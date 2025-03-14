انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان لوزير الخارجية السوري: يجب احترام حسن الجوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب المشهداني ورد لـ الخليج 365، أنه "استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اليوم، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إذ جرى بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز الأواصر بينهما وبما ينسجم مع طبيعة المرحلة الراهنة".وأكد رئيس مجلس النواب "ضرورة تنشيط العلاقات بين البلدين الشقيقين واحترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد"، مشدداً على "ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين العراق وسوريا من أجل دحر التنظيمات الإرهابية المتطرفة كتنظيم داعش وزيادة التنسيق الامني بين بغداد ودمشق بما ينسجم وطبيعة التحديات التي تواجهها المرحلة".

كما تبادل الجانبان، بحسب البيان، "وجهات النظر في الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية".

