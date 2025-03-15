اخبار العالم / اخبار العراق

توريث للمناصب الإدارية في الديوانية!

0 نشر
0 تبليغ

توريث للمناصب الإدارية في الديوانية!

انت الان تتابع خبر توريث للمناصب الإدارية في الديوانية! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

كلا، ماضيه يثير المخاوف

كلا، ماضيه يثير المخاوف

لا أهتم بالأمر

لا أهتم بالأمر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا