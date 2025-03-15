انت الان تتابع خبر أزمة كهرباء تهدد العراق في الصيف! والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - يواجه العراق تحديات كبيرة تتعلق بأزمة الكهرباء التي من المتوقع أن تضرب البلاد بشكل قوي خلال الصيف المقبل. يتزامن هذا التحدي مع تراجع ملحوظ في إنتاج الطاقة الكهربائية، وسط أزمة كبيرة قد تتفاقم بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني. ويأتي ذلك في وقت حساس حيث أعلنت الإدارة الأمريكية عن قرارها بعدم منح العراق استثناء جديد لاستيراد الغاز الإيراني، مما يهدد استقرار قطاع الطاقة في العراق.

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