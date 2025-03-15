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أزمة كهرباء تهدد العراق في الصيف!

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أزمة كهرباء تهدد العراق في الصيف!

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بغداد - ياسين صفوان - يواجه العراق تحديات كبيرة تتعلق بأزمة الكهرباء التي من المتوقع أن تضرب البلاد بشكل قوي خلال الصيف المقبل. يتزامن هذا التحدي مع تراجع ملحوظ في إنتاج الطاقة الكهربائية، وسط أزمة كبيرة قد تتفاقم بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني. ويأتي ذلك في وقت حساس حيث أعلنت الإدارة الأمريكية عن قرارها بعدم منح العراق استثناء جديد لاستيراد الغاز الإيراني، مما يهدد استقرار قطاع الطاقة في العراق.
تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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