انت الان تتابع خبر موقف عراقي بشأن اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعربت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، عن ترحيب جمهورية العراق بالتوصل إلى اتفاق سلام تأريخي بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، مؤكدا ان هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الامن والاستقرار في منطقة القوقاز.

قالت أذربيجان وأرمينيا الخميس إنهما توصلتا إلى "اتفاق سلام" بعد مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ نحو أربعة عقود. ومنذ الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي في 1991، تواجه البلدان في معارك حدودية عدة، وسعت كل من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التوسط بين الدولتين لفض النزاعات.