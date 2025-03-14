شكرا لقرائتكم خبر عن سيغير مشهد المعركة .. امريكا تكشف عن تمكن الحو ثيين من تهريب هذا الأمر الخطير ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏كشف تقرير أمريكي عن تمكن الحو ثيين من تهريب مكونات خلايا الوقود الهيدروجينية إلى اليمن.

وأوضح التقرير ان المواد المهربة تُعزز من قدرة طائرات الحوثي المسيّرة وتُعقّد عمليات رصدها واعتراضها.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، اليوم الخميس، أن باحثين في مجال الأسلحة فحصوا وثائق شحن لليمن تُظهر أن مكونات خلايا وقود صُنعت من قِبل شركات صينية تُعلن عن استخدامها في الطائرات المُسيّرة، بالإضافة إلى خزانات هيدروجين مضغوطة مُصنّفة خطأً على أنها أسطوانات أكسجين.

ووفقا للتقرير الذي اعدته منظمة أبحاث تسليح الصراعات، تظهر الأدلة التي فحصتها المجموعة أن المليشيات اكتسبوا تقنيات جديدة تُصعّب اكتشاف الطائرات المسيّرة، وتُساعدها على التحليق لمسافات أبعد.

وقال تيمور خان، المحقق في مركز أبحاث التسلح في الصراعات، وهي مجموعة بريطانية تحدد وتتبع الأسلحة والذخيرة المستخدمة في الحروب في جميع أنحاء العالم: «قد يمنح ذلك الحوثيين عنصر المفاجأة».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سافر خان إلى جنوب غرب اليمن لتوثيق أجزاء من نظام خلية وقود الهيدروجين التي عثرت عليها القوات الحكومية في قارب صغير قبالة الساحل، إلى جانب أسلحة أخرى يستخدمها الحوثيون.

وتنتج خلايا وقود الهيدروجين الكهرباء من خلال تفاعل الأكسجين في الهواء مع الهيدروجين المضغوط عبر سلسلة من الصفائح المعدنية المشحونة.

وتُطلق هذه الخلايا بخار الماء، لكنها تُصدر حرارةً أو ضوضاءً قليلة.

وتستطيع طائرات الحوثيين المسيرة، التي تعمل بالطرق التقليدية، كمحركات حرق الغاز أو بطاريات الليثيوم، أن تقطع مسافة 750 ميلًا تقريبًا، لكنّ خلايا وقود الهيدروجين ستمكنها من قطع ثلاثة أضعاف هذه المسافة، مما يجعل اكتشافها بواسطة أجهزة الاستشعار الصوتية والأشعة تحت الحمراء أكثر صعوبة، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».

وقال خان إنه من غير الممكن حتى الآن معرفة ما إذا كانت هذه العناصر قادمة مباشرةً من الصين، لكنّ مصدرًا جديدًا لمكونات الأسلحة قد يمنح الحوثيين دفعةً استراتيجية.

