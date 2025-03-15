شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير سابق وأكاديمي يمني بارز في القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نات – صنعاء توفي في العاصمة المصرية، القاهرة، الجمعة 14 مارس/آذار 2025 الاستاذ الدكتور فضل علي ابو غانم. وتوفى البروف في علم الاجتماع فضل أبو غانم في احد مستشفيات القاهرة متاثرا بسبب مرض عضال ألم به خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتولى ابو غانم منصب وزير التربية والتعليم، وعضو مجلس الشورى، ونائب رئيس جامعة صنعاء.

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