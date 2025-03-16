الارشيف / اخبار الرياضه

نتائج وأجواء اليوم الأول لدورة "المتحدة" الرمضانية لكرة القدم 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج وأجواء اليوم الأول لدورة "المتحدة" الرمضانية لكرة القدم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأول من الدورة الرمضانية لكرة القدم حضورًا مميزًا من الزملاء في الشركة المتحدة، وذلك فى حضور عدد من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم: اللاعب شادي محمد واللاعب حازم إمام.

وشهدت المنافسات أجواءً حماسية بين الفرق المشاركة، وجاءت النتائج كالتالي:
• On Sport 1 تفوقت بنتيجة 5-1
• UMP حققت الفوز بنتيجة 3-0
• Presentation Live انتصرت بنتيجة 3-2
• الخليج 365 فازت بنتيجة 3-2 على q news

بداية قوية للدورة الرمضانية، وسط منافسة شرسة وروح رياضية عالية بين الفرق.

وقد انطلقت أمس السبت، منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم 2025 التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستمر حتى الإثنين 24 مارس، في مركز تدريب المنتخبات الوطنية (ملعب الهدف) بمدينة 6 أكتوبر.

وتجمع الدورة الرمضانية فرقا من مختلف الشركات التابعة لـ"المتحدة للخدمات الإعلامية"، لتتسابق في جو من التحدي والتعاون الرياضي.

البطولة تعتبر فرصة فريدة لإبراز المواهب والتواصل بين العاملين في هذه الشركات خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.

تتميز الدورة الرمضانية هذا العام بمشاركة فرق متنوعة، وهي تمثل مجموعة من أكبر وأهم الشركات في مجال الإعلام، ويتم تنظيمها فى إطار اهتمام الشركة بالرياضة وتشجيع الأنشطة البدنية بين موظفيها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين الفرق المختلفة في المجموعة، وستكون حدثًا رياضيًا ثقافيًا يجمع بين العمل والمرح في أجواء شهر رمضان المبارك.

دورة المتحدة الرمضانية (1)

 

دورة المتحدة الرمضانية (3)

 

