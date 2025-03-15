شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبيرة في تصنيف القوة الجوية: دولة عربية تتفوق على دول عظمى في 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور غير متوقع، تفوقت دولة عربية على العديد من الدول الكبرى في تصنيف القوة الجوية لعام 2025، متقدمة على مصر، ألمانيا، إسرائيل، وفرنسا، وفقاً لتقرير حديث نشره موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية.

وحصلت السعودية على المركز التاسع في تصنيف القوة الجوية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ المملكة العسكرية. في حين احتلت مصر المركز الحادي عشر، وجاءت إسرائيل في المركز العاشر، متفوقة بفارق ضئيل عن المملكة.

أما ألمانيا فقد حصلت على المركز الثاني عشر، بينما جاءت سوريا في المركز العشرين.

على الصعيد الدولي، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأقوى جويًا في العالم، تلتها الصين في المركز الثاني، بينما احتلت روسيا المركز الثالث، لتشكل القوى الكبرى في عالم الطيران العسكري.

لكن المفاجأة كانت في تقدم السعودية بشكل ملحوظ، ما يعكس التطور الهائل في القدرات العسكرية الجوية للمملكة، واهتمامها المتزايد بتطوير أسطولها الجوي من خلال التكنولوجيا المتقدمة والصفقات العسكرية الحديثة.