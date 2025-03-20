التعدين العربية السعودية تستحوذ على 25.1% من معادن للبوكسايت والألومينا

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القاهرة - سامية سيد - اخطرت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رغبتها الاستحواذ على 25.1% من إجمالي أسهم شركة معادن للبوكسايت والألومينا.

وتؤدي هذه الخطوة لتصبح نسبة مساهمة شركة التعدين العربية السعودية 100% بعد تنفيذ الصفقة، مما سيمكنها من التحكم الفردي في شركة معادن للبوكسايت والألومينا التي تتحكم فيها حاليًا بشكل جماعي إلى جانب شركة ألكوا.

وتمارس شركة معادن للبوكسايت والألومينا في مصر نشاط توريد الألومينا، بينما تمارس شركة التعدين العربية السعودية في مصر نشاط توريد المنتجات المسطحة المدرفلة، أكسيد المغنيسيوم والألمونيوم الأولى، وذلك من خلال شركاتها التابعة.

وتولى جهاز حماية المنافسة على مدار العام الماضي 2024 مناقشة نحو 344 حالة فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر؛ حيث تم دراسة 283 حالة بنسبة 82% من إجمالي عدد الحالات، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 16 حالة، وجاء قطاع الأغذية في المركز الثالث حيث تم دراسة 12 حالة، وقطاع السيارات ووسائل النقل 7 حالات، و4 حالات لكل من قطاعات إمدادات الكهرباء والغاز والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء والتعليم، وحالتين لكل من قطاعات الاتصالات والإعلام والزراعة، وحالة واحدة لكل من قطاعات خدمات النقل والشحن والغاز والمواد البترولية والصناعات الكيميائية وتكنولوجيا المعلومات.