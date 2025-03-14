شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. ستاندرد آند بورز يرتفع في تعاملات منتصف النهار والان نبدء بالتفاصيل

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نتائج مؤشرات الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا لكن ليس بالقدر الكافي لمنع وول ستريت من التوجه نحو أسبوع رابع على التوالي من الخسائر.وتعد أطول سلسلة خسائر من نوعها منذ أغسطس، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بنسبة 1.8% في تعاملات منتصف النهار.ويأتي هذا بعد يوم من إغلاقه بأكثر من 10% دون أعلى مستوى له، في أول "تصحيح" له منذ 2023، وهو في طريقه لتحقيق أفضل يوم له منذ نحو شهرين.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 565 نقطة، أو 1.4%، بحلول الساعة 30:11 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.2%.