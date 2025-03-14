الاقتصاد

الأسهم الأمريكية.. ستاندرد آند بورز يرتفع في تعاملات منتصف النهار

0 نشر
أ ب - نيويورك 0 تبليغ

الأسهم الأمريكية.. ستاندرد آند بورز يرتفع في تعاملات منتصف النهار

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. ستاندرد آند بورز يرتفع في تعاملات منتصف النهار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا لكن ليس بالقدر الكافي لمنع وول ستريت من التوجه نحو أسبوع رابع على التوالي من الخسائر.
وتعد أطول سلسلة خسائر من نوعها منذ أغسطس، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بنسبة 1.8% في تعاملات منتصف النهار.

أخبار متعلقة

 

هبوط مؤشر ستوكس.. تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
تزايد خسائر الأسهم الأمريكية.. انخفاض جماعي في بورصة وول ستريت
أداء أسواق الأسهم الأمريكية - مشاع إبداعي

نتائج مؤشرات الأسهم الأمريكية

ويأتي هذا بعد يوم من إغلاقه بأكثر من 10% دون أعلى مستوى له، في أول "تصحيح" له منذ 2023، وهو في طريقه لتحقيق أفضل يوم له منذ نحو شهرين.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 565 نقطة، أو 1.4%، بحلول الساعة 30:11 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.2%.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا