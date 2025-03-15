شكرا لقرائتكم خبر عن فندق "نيل ريتز كارلتون" يستهدف 76% نسب إشغال.. و1.6 مليار جنيه إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة مصر للفنادق- إحدى شركات قطاع الأعمال العام- تحقيق نسبة إشغال بفندق النيل ريتز كارلتون تصل إلى 76% خلال الموازنة التقديرية للشركة لعام 2026/2025، منخفض من 82% معتمدة خلال عام 2024/2025، وزيادة متوسط سعر بيع الغرفة إلى 13371 جنيه مقارنة مع 12394 جنيه فعلي/ متوقع للسنة المالية الحالية، وبلغ سعر بيع الغرفة بالدولار 267 دولار في السنة المالية الجديدة من 249 دولار هذا العام.

وتعتمد شركة مصر للفنادق، على زيادة متوسط نسب الإشغال بفندق النيل ريتز كارلتون على الاستفادة من الشراكات التجارية للترويج للفندق في دول مجلس التعاون الخليجي، وتميز الفندق عن المنافسة كواحد من أكثر الأماكن الترفيهية في وسط القاهرة للعائلات، والتركيز على تواجد الفندق في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السعودية والكويت وقطر من خلال رحلات البيع المنتظمة المخطط لها.

كما تعتزم الشركة، تعزيز الحضور في المعارض التجارية الدولية والخليجية ومعارض السفر بدعم من شركة ماريوت العالمية، والتركيز على الزيارات الرسمية والرؤساء مع السفارات والحكومة المصرية لتأمين حصة الفندق، وتوسيع التغطية للسوق الدولية لتأمين حصة الفندق من الحجوزات الفردية، واستكشاف أسواق جديدة لتعزيز المزيج الجغرافي، والتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية وهيئة تنشيط السياحة للترويج للفندق خارج البلاد، وكذلك التركيز على تنظيم المؤتمرات والحفلات الخارجية لزيادة إيرادات الأغذية.

وتستهدف شركة مصر للفنادق تحقيق إيرادات من فندق النيل ريتز كارلتون بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال عام 2025/2026 مقابل 1.7 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الحالي.

وافتتحت الحكومة، فندق "النيل ريتز كارلتون" في 12 أكتوبر عام 2015 بميدان التحرير، كما طورت فندق "سفير دهب ريزورت" بمحافظة جنوب سيناء، وحصلت على تمويلات بنكية لتمويل تطوير الفندقين.

وتعتزم شركة مصر للفنادق، البدء في تطوير معظم النوكس بفندق النيل ريتز كارلتون بداية من شهر مارس 2025 والانتهاء من أكتوبر 2025، بالإضاففة إلى بدء أعمال تطوير الغرف بغلق الدورين (11،12) في الربع الرابع من عام الموازنة المقترحة 2025/2026.