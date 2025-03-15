شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع إيجابى.. تعرف على تطورات سعر الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر، أسبوعًا إيجابيًا على مستوى الأسعار مدفوعة بفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من كل من الصين والمكسيك وكندا، وعودة الصين للإقبال على شراء الذهب من جديد بعد فترة توقف دامت لمدة خمسة أشهر، وننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة، وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري صعودا وهبوطا.

أسعار الذهب في مصر



عيار 24 يسجل 4800 جنيه.

- عيار 21 يسجل 4200 جنيه.

- عيار 18 يسجل 3600 جنيه.

- عيار 14 يسجل 2800 جنيه.

- الجنيه الذهب 33600 جنيهًا.

على الجانب الآخر يلقى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من كل من الصين والمكسيك وكندا والتي دخل بعضها حيز التنفيذ خاصة على واردات الصلب والألمونيوم، وتأجيله لتنفيذ بعض هذه القرارات وتهديده بفرض رسوم جمركية أخرى على واردات أمريكا من دول الإتحاد الأوروبي بظلاله على الدولار الأمريكي وتأثر العديد من الشركات الأمريكية والعالمية وبالتالي المنتجات التي تؤثر بدورها على المستهلكين، ليدفع بالشكوك نحو مصير الدولار الأمريكي رغم ميله للاستقرار حاليا، ويحدث حالة من الاضطراب في السوق العالمي وسط حالة ضبابية لعدم وضوح المؤشرات التي تقود إلى توقعات منطقية.

عودة الصين للإقبال على شراء الذهب من جديد بعد فترة توقف دامت لمدة خمسة أشهر، لها تأثير على سعر الذهب ولو بشكل غير مباشر، حيث عادت الصين خلال شهر فبراير لتتصدر المشهد العالمي بعد ارتفاع احتياطي الذهب لديها إلى 73.61 مليون أوقية، مقارنة مع 73.45 مليون أونصة في يناير الماضي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 208,64 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، ارتفاعًا من 206,53 مليار دولار في نهاية يناير.

بينما أعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي قد شهدت ارتفاع في التدفقات النقدية للأسبوع السادس على التوالي، فخلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس سجلت تداولات نقدية داخلة إلى الصناديق بمقدار 7.9 طن ذهب، لكنها أقل من الأسبوع السابق الذي شهد تدفقات بمقدار 26.6 طن ذهب.