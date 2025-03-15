شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إي أف جي تتصدر التداولات بالبورصة للأسبوع الرابع بـ1.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة إي أف جي القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 46 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، للأسبوع الرابع على التوالى، يليه سهم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" بحجم تداول بلغ 151.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "البنك التجاري الدولى-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 10.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 796 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 95 مليون ورقة، وبقيمة تداول 649.1 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول 26.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 633.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 11.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 628.8 مليون جنيه، ثم "الشرقية-إيسترن كومباني" بحجم تداول 15.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 482.3 مليون جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية"، بحجم تداول 53.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 473.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 159.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 420.4 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة" بحجم تداول بلغ 11.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 398.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 31290.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثاني على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 8787.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 12209.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 39149.42 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.07% ليغلق عند مستوى 12287.71 نقطة.

