شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسهم ترتفع بالبورصة بأكثر من 20% خلال ثانى أسبوع فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 8 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 20% خلال ثاني أسبوع في شهر مارس الجارى بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- مطاحن مصر العليا بنسبة 20.21% ليصل إلى مستوى 265.860 جنيه.

2- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 21.26% ليصل إلى مستوى 1.540 جنيه.

3- الدولية للأسمدة والكيماويات بنسبة 23.01% ليصل إلى مستوى 17.430 جنيه.

4- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بنسبة 23.68% ليصل إلى مستوى 8.200 جنيه.

5- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 27.52% ليصل إلى مستوى 34.610 جنيه.

6- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بنسبة 30.10% ليصل إلى مستوى 0.804 جنيه.

7- الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 35.33% ليصل إلى مستوى 12.450 جنيه.

8- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 39.40% ليصل إلى مستوى 83.960 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 31290.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثاني على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 8787.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 12209.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 39149.42 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.07% ليغلق عند مستوى 12287.71 نقطة.