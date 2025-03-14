شكرا لبحثكم عن خبر للعام الثاني على التوالي في قائمة فوربس..ون كاش ضمن أقوى شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٥ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

للعام الثاني على التوالي، أدرجت مجلة فوربس الشرق الأوسط شركة ون كاش ضمن قائمة أقوى ٥٠ شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٥ لترسخ بذلك الشركة مكانتها الرائدة اللاعبين الرئيسيين في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، إذ يعكس هذا التصنيف قيادة الشركة التحول نحو الاقتصاد الرقمي داخل اليمن وخارجها، ودورها الفاعل في تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد والشركات من خلال حلول مالية مبتكرة.

منذ إطلاقها في العام ديسمبر ٢٠٢٢، حققت ون كاش نموًا كبيرًا ومتسارعًا مما يؤكد قدرة الشركة على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين وتسهم في تسهيل معاملاتهم اليومية من خلال تجربة دفع رقمي فريدة. فقد شهد تطبيق الشركة أداءً قياسيًا خلال العام الماضي (٢٠٢٤). حيث قدم خدماته لأكثر من ٧٠٠ ألف مستخدم نشط بنمو مذهل بلغ ٢٥٠٪، فيما تم إجراء أكثر من ١٤ مليون معاملة عبر المنصة، بنمو قدره ٣٦٠٪، وبقيمة إجمالية تجاوزت ٢.٥ مليار دولار، مسجلة نموًا نسبته ٥٧٪ بالإضافة إلى ذلك، قفز عدد مرات تحميل التطبيق إلى ١.٤ مليون تحميل، وهو ما يعكس ثقة العملاء في حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تقدمها الشركة.

تهدف ون كاش إلى تمكين المستخدمين من الوصول إلى خدمات مالية متطورة تسهم في تحسين حياتهم اليومية وتمنحهم القدرة على إدارة مواردهم المالية بسهولة وأمان. وتعد الشركة، التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، امتدادًا لرؤية المجموعة في تمكين المجتمعات وتعزيز تنميتها من خلال تقديم حلول وخدمات تدعم استقلاليتها الاقتصادية. كما تؤكد الشركة التزامها بضمان حق المجتمعات الأقل وفرة في الوصول إلى خدمات مالية عالية الجودة تمكنها من النمو والازدهار.

في إطار استراتيجيتها الطموحة للنمو المستدام، تعتزم ون كاش تعزيز وجودها الإقليمي وزيادة انتشارها في عدة دول بالشرق الأوسط، مستفيدةً من النجاح الكبير الذي حققته في السوق اليمني. تهدف الشركة إلى بناء منظومة مالية رقمية شاملة في الأسواق الجديدة، وتقديم خدمات مالية سريعة وآمنة تلبي الاحتياجات المتزايدة للأفراد والشركات على حد سواء في الاعتماد على الحلول المالية الرقمية والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني إذ من المتوقع وفقًا لتقارير حديثة، أن تصل قيمة سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى ٣ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٢٥.

يدلل هذا الإنجاز على قوة ون كاش في قطاع التكنولوجيا المالية، كما يعكس قدرة الشركة على الابتكار والتكيف مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في تحويل التحديات إلى فرص للنجاح. مع استمرارها في تحقيق إنجازات جديدة، تثبت ون كاش أنها ليست مجرد شركة تكنولوجيا مالية، بل شريك استراتيجي في بناء مستقبل مالي أكثر شمولًا وابتكارًا في المنطقة في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط نموًا متسارعًا، حيث تسهم الشركات الناشئة والكبيرة في تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية.