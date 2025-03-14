السعودية | جمعية رفاق تطلق 15 حافلة لنقل 508 مستفيدين لأداء العمرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام )رفاق( بمنطقة حائل النسخة الثامنة من مبادرتها السنوية “رفاق في خير البقاع”، التي انطلقت خلالها 15 حافلة، تقل 508 مستفيدين من الجمعية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وبيّنت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي بدعم من منصة “إحسان” ومتبرعي جمعية “رفاق”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الجوانب الروحية والاجتماعية للأيتام، وتوفير الفرصة لهم لأداء العمرة وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، مؤكدة مواصلتها تنفيذ مثل هذه البرامج التي تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي على حياة الأيتام، وتعزز قيم التكافل والتراحم في المجتمع.

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