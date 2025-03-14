شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات امريكية جديدة تطال اليمنيين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقرت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات جديدة على اليمن تطال جميع اليمنيين بلا استثناء، ضمن تحركاتها الرامية إلى "تضييق الخناق على جماعة الحوثي الانقلابية سياسيا واقتصاديا" وسعيها إلى "اانهاء القدرات العسكرية للحوثيين" وتهديداتها المتواصلة للكيان الاسرائيلي.

جاء هذا في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت أن فرض قيود امريكية على استيراد وتفريغ المشتقات النفطية في الموانئ التابعة لسيطرة سلطات جماعة الحوثي (الحديدة، رأس عيسى، الصليف).

وقالت وثيقة مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية: إن التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي سبق شحنها قبل الخامس من مارس الجاري، ستنتهي صلاحيتها في منتصف ليلة 4 أبريل 2025.

موضحة أن "القرار يشمل منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إضافة إلى حظر التحويلات المالية لصالح أي شخص محظور موصوف في الفقرة (أ)، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم ورسوم الاستيراد والخدمات العامة".

وتابعت: "كما يحظر أي معاملات أخرى محظورة بموجب القوانين GTSR وFTOSR ما لم يتم التصريح بها بشكل استثنائي ومنفصل". مشيرا إلى أن "هذا التصريح يحل محل التصريح السابق رقم 25 (17 يناير 2024) ويدخل حيز التنفيذ من 5 مارس 2025م".

يتزامن هذا مع اعلان القيادة المركزية للقوات الامريكية (سنتكوم)، انها نسقت عسكريا مع الكيان الاسرائيلي وثلاث دول في المنطقة بجانب قيادة الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي، باستئناف هجماتها على الكيان الاسرائيلي وسفنه حتى يرفع حصاره لقطاع غزة.

وترافق الاعلان الامريكي، مع اصدار المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، منتصف ليل الثلاثاء (11 مارس)، اعلان انتهاء مهلة الجماعة واستئناف الهجمات بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة المفخخة على سفن الكيان الاسرائيلي والمتعاونة معه والمتجهة اليه، حتى رفع الحصار عن غزة.

سبق الاعلان العسكري الحوثي التصعيدي، اعلان مصري رسمي مفاجئ، عن الخارجية المصرية، يتضمن تأييدا لتهديد الحوثيين باستئناف هجماتهم على الكيان الاسرائيلي وسفنه، دعما لغزة، عبر ربط ""تحقيق أمن البحر الأحمر يرتبط بشكل وثيق بحل الأزمة اليمنية وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة".

ويأتي هذا بعدما أعلن زعيم جماعة الحوثي، الجمعة (7 مارس)، امهال الكيان الاسرائيلي اربعة ايام لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر لدخول المساعدات الانسانية. مهددا باستئناف استهداف سفن الكيان الاسرائيلي ومقابلة حصاره لغزة بفرض الحصار البحري على الكيان في البحرين العربي والاحمر.

قوبل تهديد زعيم الحوثيين باستئناف الهجمات على الكيان الاسرائيلي، بخروج حشود من المواطنين في العاصمة صنعاء ليلا، باتجاه ميدان السبعين جنوبي العاصمة وجولة "مجسم فلسطين"، حيث تجمهرت وعبرت عن تأييدها زعيم الحوثيين ومباركتها استئناف دعم فلسطين واسناد قطاع غزة المحاصر.

بالتوازي، أصدرت جماعة الحوثي مساء الجمعة (7 مارس) اتهامات للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بأن القوات التابعة لها "شاركت في مناورات عسكرية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة ام الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة، إلى جانب العدو الصهيوني وبرعاية امريكية مباشرة".