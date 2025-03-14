شكرا لقرائتكم خبر عن مع القلق بشأن الرسوم الجمركية.. ارتفاع أسعار الذهب لمستويات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد ويقترب من قمة 3000 دولار "المركزي الروسي" يحدد أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل

الدمام - شريف احمد - استمرت أسعار الذهب في الارتفاع اليوم الجمعة، لتصل إلى مستوى تاريخي، مدفوعة بالقلق المستمر بشأن الرسوم الجمركية وأثرها في الأسواق.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، لتصل إلى 2997.75 دولارًا للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3009.10 دولارات.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.2%، إلى 33.87 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 987.30 دولارًا، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 963.78 دولارًا.